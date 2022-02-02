София Ротару боролась с «Омикроном две недели: у певицы начались осложнения

На своей странице в социальной сети «Инстаграм» легендарная артистка сообщила о заражении новым штаммом коронавируса «Омикроном».

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Об этой информации сообщил «страница в Instagram Ротару», передает Ura-inform.

74-летней артисткой на своей странице в соцсети было опубликовано её архивное фото, а также она призналась, что в течение двух недель она боролось с «Омикроном». Ротару не стала вдаваться в подробности, только сообщила, что болезнь она победила, но не без осложнений.

о заражении «Омикроном» сообщила София Ротару. В отличие от хореографа, певица не стала вдаваться в подробности, лишь рассказала, что она уже победила болезнь, что правда не без осложнений.

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался «Омикрон». Две недели бессонных ночей и борьбы за своё здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — написала Ротару

Известная артистка успокоила поклонников, что самое страшное уже осталось позади, она восстанавливается.

«Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы», — отметила Ротару.

Так же артистка поблагодарила свою семью за то, что находится рядом, и призвала подписчиков беречь себя и пожелала им здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, Злата Огневич впервые рассказала об угрозах: «Я больше не могу молчать».