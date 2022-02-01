Политика

Партию Зеленского обошла в рейтинге другая сила: сопоцрос показал, кого избрали украинцы

Центр Разумкова провёл исследование с 28 по 31 января 2022 года среди жителей всей территории Украины, кроме оккупированной Россией её части.

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Об этой информации сообщил «Центр Разумкова», передает Ura-inform.

В ходе исследования, среди  жителей Украины был проведён опрос, какой бы политической партии они отдали свой голос, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце января нынешнего года.

Наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Европейская солидарность». За неё готовы проголосовать 25,2% респондентов, намеренных принять участие в выборах.

Второе место рейтинга политических партий  показала бы партия «Слуга народа». За неё готовы отдать свой голос-18,4% опрошенных.

Третью позицию занимает ВО «Батькивщина», з поддержкой изирателй-12,6%.

Далее за  «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 9,0%, партию «Разумная политика» — 8,7%, партию «Наши» — 5,3%, партию «Сила и честь» — 4,8%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,2%.

Примечательно, что по сравнению с октябрем 2021 года значительно вырос рейтинг партии «Европейская солидарность» (с 12,4% до 17,5%) и снизился рейтинг партии «Украинской стратегии Гройсмана» (с 4,6% до 2,3%).

Рейтинг партий: как изменилась поддержка политических сил

Напомним, ранее сообщалось, Рейтинг Зеленского достиг неожиданной отметки: инсайдер ОП «слил» закрытую социологию властей.

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