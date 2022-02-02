В ОРЛО грозятся ввести на Донбасс войска ОДКБ: названо условие

Оккупанты Луганска грозятся позвать на Донбасс воска ОДКБ, которые в январе принимали участие в подавлении протестов на территории Казахстана.

Время чтения: 46 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Такое заявление сделал так называемый «глава комитета по вопросам государственной безопасности» ОРЛО Олег Попов. С его слов, как только с украинской стороны будут предприняты попытки деоккупации Донбасса силой, то в регион могут ввести не только «миротворцев» России, но и войска ОДКБ.



«Скорее всего, нам будет помогать не только Россия, но и Беларусь… В случае массовой и масштабной силовой агрессии в отношении так называемых «республик» Донбасса, то не исключено, что к российским «миротворцам» могут присоединиться и силы ОДКБ», — заявил представитель оккупационного режима.

Для справки ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) является российским аналогом НАТО. Её членами являются шесть стран: Российская Федерация, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Согласно уставу данной Организации, войска ОДКБ могут быть привлечены для защиты стран-участниц от внешней агрессии. Таким образом, ввод группировок в другие страны ОДКБ не имеет права.

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин издал «указ» по действию комендантского часа в ОРДО.