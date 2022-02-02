«Гарантии безопасности для РФ»: НАТО и США проигнорировали ультиматумы России

НАТО ссылается на право стран на свободный выбор

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США и НАТО полностью проигнорировали ультиматумы Москвы в своих ответах на предложения Российской Федерации по «гарантиям безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президент РФ Владимир Путин, передает УРА-Информ.

«Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские обеспокоенности оказались проигнорированы», — заявил Путин.

В Москве, как отметил российский президент, не заметили ответов на три ключевых требования. Среди них были: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи границ Российской Федерации, и возвращение военной инфраструктуры блока в Европе до 1997 года.

«НАТО ссылается на право стран на свободный выбор, но нельзя укреплять чью-либо безопасность за счет других»,- добавил Путин.

Ранее сообщалось, что количество людей, что проживают на оккупированном Донбассе, и подали заявления на вступление в ряды политической партии «Единая Россия», достигло приблизительно 16 000.