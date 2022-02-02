Политика

«Гарантии безопасности для РФ»: НАТО и США проигнорировали ультиматумы России

НАТО ссылается на право стран на свободный выбор

Время чтения: 44 Секунд

США и НАТО полностью проигнорировали ультиматумы Москвы в своих ответах на предложения Российской Федерации по «гарантиям безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президент РФ Владимир Путин, передает УРА-Информ.

«Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские обеспокоенности оказались проигнорированы», — заявил Путин.

В Москве, как отметил российский президент, не заметили ответов на три ключевых требования. Среди них были: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи границ Российской Федерации, и возвращение военной инфраструктуры блока в Европе до 1997 года.

«НАТО ссылается на право стран на свободный выбор, но нельзя укреплять чью-либо безопасность за счет других»,- добавил Путин.

Ранее сообщалось, что количество людей, что проживают на оккупированном Донбассе, и подали заявления на вступление в ряды политической партии «Единая Россия», достигло приблизительно 16 000. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ждет сигнала от России: Зеленский озвучил подробности

Зеленский добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных

В Госдуме озвучили, сколько жителей ОРДЛО подали заявления на вступление в «Единую Россию»

В ростовском отделении „Единой России“ огромное количество заявлений от граждан РФ, живущих в Донбассе

«Чемодан — вокзал — Россия»: Данилов озвучил, что делать жителям ОРДЛО с паспортами РФ

Там выдали сотни тысяч паспортов на территории оккупированной Донецкой и Луганской области

В России назвали уязвимые места Путина

Под угрозой остаться без своих капиталов Путин станет менее агрессивен, а близкое окружение, оставшись в сложном положении, будет само на него давить

Погребинский предрек неожиданный сценарий по Украине: эксперт раскрыл неудобную правду для Зеленского

Киевский политолог Михаил Погребинский сообщил о том, что Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами в государстве. Эксперт утверждает, что в скором времени в стране могут произойти серьезные изменения в общественном и политическом аспектах.

Эксперт назвала цель визитов западных партнеров в Украину: «Имеют три аспекта»

Такого наплыва высокопоставленных гостей, как в эти дни, Украина в своей новейшей истории, пожалуй, не знала. Директором Центра «Новая Европа Еленой Гетьманчук были названы главные цели данных визитов западных партнёров в нашу страну.