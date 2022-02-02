Пушилин уверяет, что силы ОРДО справятся с ВСУ «своими силами»

НВФ готовы в силу своих возможностей

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На временно оккупированных территориях Донбасса подразделения НВФ готовы к любому возможному сценарию развития событий на передовой. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в эфире России 24, передает УРА-Информ.

«Конечно, готовы. Готовы в силу наших возможностей, но будем реагировать по ситуации. Я не исключаю, что придется обращаться за определенной поддержкой. Будем смотреть по ситуации, но рассчитываем на свои силы», — заявил он, комментируя обстановку на Донбассе.

Ранее сообщалось, что США и НАТО полностью проигнорировали ультиматумы Москвы в своих ответах на предложения Российской Федерации по «гарантиям безопасности».