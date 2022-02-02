В Госдуме озвучили, сколько жителей ОРДЛО подали заявления на вступление в «Единую Россию»

В ростовском отделении „Единой России“ огромное количество заявлений от граждан РФ, живущих в Донбассе

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Количество людей, что проживают на оккупированном Донбассе, и подали заявления на вступление в ряды политической партии «Единая Россия», достигло приблизительно 16 000. Об этом заявил депутат Государственной думы от ЕР, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.

В ближайшие дни Водолацкий совершит рабочую поездку на временно оккупированные территории Донбасса, куда будет передано 860 партийных билетов.

«Жители Донбасса хотят участвовать в политической жизни России. Поэтому сегодня в ростовском отделении „Единой России“ огромное количество заявлений от граждан РФ, живущих в Донбассе, которые хотят стать членами партии. Сегодня таких заявлений около 16 000», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жителям временно оккупированных территорий Донбасса, которые получили паспорта РФ, нужно иммигрировать в Россию.