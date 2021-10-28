Политика

Украина поставила на место Германию за возмутительные упреки в пользу Кремля

В посольстве Украины в ФРГ категорически отвергли упрёки со стороны данной страны о недавнем применении военными вооружённых сил Украины беспилотника Bayraktar на Донбассе.

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Эту информацию сообщил Пресс-центр посольства Украины в ФРГ, передает Ura-inform.

Послом Украины в Германии  Андреем Мельником было выражено недовольство реакцией Германии по данному поводу. Так же он отметил, что из-за постоянных обстрелов со стороны Российской Федерации на Донбассе каждый день погибают как военнослужащие, так и местные мирные жители.

«Украиной решительно отвергается предостережение МИД Германии. У Украины есть законное право на самооборону, особенно когда её собственные территории круглосуточно подвергаются обстрелам из тяжёлых российских вооружений», — возмутился дипломат.

Так же он призвал Берлин, учитывая вышеуказанные факты, не только «выражать обеспокоенность» а «удвоить свои посреднические усилия» по организации проведения встречи в «нормандском формате» и «поставить Москву на место».

Напомним, ранее сообщалось, Генштаб ВСУ обнародовал подробности боевого применения Байрактара на Донбассе (видео).

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