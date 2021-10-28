Общество

Ситуация в ОРДЛО накаляется: из РФ экстренно перебрасывают военных

Волонтёр и военный активист Роман Доник на своей странице в соцсети сообщил о том, что в ОРДЛО Российская Федерация срочно перебрасывает боевиков, которые имели военный опыт против ВСУ в 2014-2015 годах.

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Об этой информации сообщил Facebook Роман Доник, передает Ura-inform.

Эту ротация связана, по данным волонтёра украинской армии, из-за расформирования роты боевиков в районе Бойковское / Тельманово по причине больших потерь и низким морально-психологическим состоянием наёмников.

Именно в этом районе недавно вооружёнными силами Украины был применён беспилотник «Bayraktar». Такая срочность заезда наёмников говорит о  том, что это был заранее запланированный сценарий. И боевики всегда были в полной боевой готовности в  России, однако они ещё не имеют опыта общения с нашей более опытной артиллерией, чем до 2015 года.

Доник также отметил, что российских военных боевиков ещё ждёт знакомство с украинской беспилотной авиацией, более того у них ещё будет возможность испытать её в скором времени на себе в новых обстоятельствах.

Напомним, ранее сообщалось, Россия поставила Ультиматум Украине в ТКГ: на чём настаивает Кремль.

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