Здоровье

В Минздраве объяснили, нужны ли дополнительные анализы перед проведением вакцинации

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин поведал жителям Украины, каким образом организована вакцинация от ковида в стране. А также разъяснил украинцам, необходимо ли перед тем как делать прививку проводить дополнительные анализы.

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщил U24.ua,  передает Ura-inform.

Из его слов, при проведении вакцинации в Украине используется три основные платформы:

«Речь идёт о центрах массовой вакцинации, пунктах прививок и о мобильных бригадах. В центрах массовых вакцинации задействованы прошедшие специальное обучение сотрудники, поэтому этот процесс полностью управляемый. Каждый обученный работник перед проведением вакцинации проводит медицинское освидетельствование граждан или расспрашивает о наличии тех или иных состояний».

Так же чиновником было отмечено о том, что в его рекомендации не входит проведение никаких дополнительных анализов перед вакцинацией.

«Нет необходимости сдавать анализ крови на антитела или на наличие иных маркеров. Более того, это не рекомендуется делать, так как прививка может быть применена к тем людям, которые переболели в течение максимум 3-ёх месяцев после завершения основного заболевания»,- сказал Кузин. 

Напомним, ранее сообщалось, Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Глава Минздрава назвал количество смертей среди привитых против Covid-19

Со слов Главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Украине были зафиксированы летальные исходы среди граждан, которые прошли вакцинацию от ковида.

Минздрав Украины одобрил вакцинацию подростков от COVID-19: опубликован приказ

Министерством здравоохранения Украины дано разрешение на начало вакцинации детей подросткового возраста от коронавируса.

Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине

Главным врачом одного и з диагностических центров Львова Тарасом Жиравецким было опубликовано обращение ко всем жителям Украины, которые уже вакцинировались, дабы они не допускали главной ошибки.

Комаровский рассказал когда от витаминов в таблетках следует отказаться

Со слов известного педиатра Евгения Комаровского, в осенний период родители часто начинают покупать детям и себе витаминные комплексы в таблетках. Но не всегда в этом есть необходимость, поясняет доктор.

Когда Украина переходит на зимнее время и как избежать последствий перевода для здоровья человека

Украина с 30 на 31 октября переходит на зимнее время. В субботу тридцатого октября часы будут переведены на один час назад, соответственно в воскресное утро украинцы будут спать на 60 минут дольше.

В «Министерстве» здравоохранения «ДНР» сказали, когда поступит вакцина в «республики»

Из сообщений «министерства» здравоохранения так называемой «ДНР» за 2021 в «республике» была проведена вакцинация около 200 000 человек.