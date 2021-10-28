В Минздраве объяснили, нужны ли дополнительные анализы перед проведением вакцинации

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин поведал жителям Украины, каким образом организована вакцинация от ковида в стране. А также разъяснил украинцам, необходимо ли перед тем как делать прививку проводить дополнительные анализы.

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Об этой информации сообщил U24.ua, передает Ura-inform.

Из его слов, при проведении вакцинации в Украине используется три основные платформы:

«Речь идёт о центрах массовой вакцинации, пунктах прививок и о мобильных бригадах. В центрах массовых вакцинации задействованы прошедшие специальное обучение сотрудники, поэтому этот процесс полностью управляемый. Каждый обученный работник перед проведением вакцинации проводит медицинское освидетельствование граждан или расспрашивает о наличии тех или иных состояний».

Так же чиновником было отмечено о том, что в его рекомендации не входит проведение никаких дополнительных анализов перед вакцинацией.

«Нет необходимости сдавать анализ крови на антитела или на наличие иных маркеров. Более того, это не рекомендуется делать, так как прививка может быть применена к тем людям, которые переболели в течение максимум 3-ёх месяцев после завершения основного заболевания»,- сказал Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине.