Стала известна победительница Евровидения-2022 от Украины (видео выступления)

Определен представитель от Украины на международный песенный конкурс «Евровидения-2022», который состоится в итальянском Турине в мае.

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Об этой информации сообщил Zn, передает Ura-inform

В субботу, двенадцатого февраля прошел финал национального отбора на «Евровидение-2022». За почётное право представить Украину в данном конкурсе боролись восемь вокалистов и групп, такие как: Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Alina Pash.

Жюри в составе певицы Тины Кароль, режиссера Ярослава Лодыгина и победительницы Евровидения-2016 Джамалой оценивали выступления всех участников нацотбора. С их слов, это было непросто, так как все участники оказалась радикально разными.

Определяли финалиста по результатам оценок жюри и голосования зрителей.

Больше всего баллов по результатам голосования от жюри и зрителей получила колоритная Alina Pash (Алина Паш), выступившая с песней «Тіні забутих предків».

Она набрала пятнадцать баллов. Жюри отдало ей восемь баллов, а зрители-семь баллов.

Напомним, ранее сообщалось, Тина Кароль сделала неожиданное признание, почему не празднует свой день рождения с 25 лет