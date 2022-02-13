Гиркин рассказал, сколько смогут продержаться российские ЧВК на Донбассе, в случае атаки ВСУ

Бывшим командиром незаконным вооружённых формирований на Донбассе Игорем Гиркиным была дана оценка вооружению, которое есть у российских частных военных компаний (ЧВК). А также им было рассказано о том, сколько они смогут продержаться при возможной атаке ВСУ.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Гиркин отметил, что на сегодняшний день, в так называемые «Л/ДНР» «нагнали ЧВКшников с Российской Федерации и много разного добра». Но по его мнению, в случае мощной атаки вооружённых сил Украины всего данного «добра» может хватить на пару часов.

«У ЧВК нет в наличии оперативно-тактических ракет, у ЧВК нет авиации, у ЧВК нет тяжелой гаубичной артиллерии. А у Украины все это есть, и это всё она будет применять»,- заявил Гиркин.

Он подчеркнул, что никакое стрелковое оружие, никакие «ТОРы» в этой ситуации не смогут изменить ход боя.

«Они могут немного задержать ВСУ, нанести ощутимые потери. Но не более того»,-резюмировал Гиркин.

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО озвучили примету, когда ждать начала «заварушки».