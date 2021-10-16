Группа ТНМК представила трогательный клип о Донбассе (видео)

Украинской группой ТНМК был представлен клип, который все очень ждали на песню «ПМ’ТЙ». Со слов артистов, данная видеоработа посвящена всем, кто защищает нашу Украину.

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Об этой информации сообщил Ютуб-канал ТНМК, передает Ura-inform.

Съёмка видеоработы проводили в городе Счастье Луганской области, граничащего с территориями оккупационных «властей». Видеоработу на песню «ПМ’ТЙ» снимали ещё в мае. Певцы были уже приезжали туда с началом военного конфликта . Но чтобы получился более трогательная работа, артисты приняли решение вернуться .

«Город Счастье выбран не зря, так как он соединяется с тематикой песни: пока мир шаток, все люди делают своё, кто-то о чём-то мечтает, кто-то кого-то любим и на этих черепашках и должно держаться счастье. И насколько бы черней не становилась тьма за окнами, мы должны только идти вперёд с любовью и мечтами» — сказали певцы.

Главная роль в видеоклипе отдана волонтёру и добровольцу-парамедику Алине Михайловне.

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