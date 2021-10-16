Культура

Группа ТНМК представила трогательный клип о Донбассе (видео)

Украинской группой ТНМК был представлен клип, который все очень ждали на песню «ПМ’ТЙ». Со слов артистов, данная видеоработа посвящена всем, кто защищает нашу Украину.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил Ютуб-канал ТНМК,  передает Ura-inform.

Съёмка видеоработы проводили в городе Счастье Луганской области, граничащего с территориями оккупационных «властей». Видеоработу  на песню «ПМ’ТЙ» снимали ещё в мае. Певцы были уже приезжали туда с началом военного конфликта . Но чтобы получился более трогательная работа, артисты приняли решение вернуться .

«Город Счастье выбран не зря, так как он соединяется с тематикой песни: пока мир шаток, все люди делают своё, кто-то о чём-то мечтает, кто-то кого-то любим  и на этих черепашках и должно держаться счастье. И насколько бы черней не становилась тьма за окнами, мы должны только идти вперёд  с любовью и мечтами» — сказали певцы.

 Главная роль в видеоклипе отдана волонтёру и добровольцу-парамедику Алине Михайловне.

Напомним, ранее сообщалось, Женщины назвали самое популярное хобби: результата опроса.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Монатик раскрыл секрет почему носит постоянно шляпы: артист сделал неожиданное признание (видео)

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик в одном из телевизионных эфиров шоу «Поют все» сделал неожиданное для всех признание зачем ему нужны на выступлениях головные уборы.

Билык опубликовала своё фото до злоупотребления пластическими операциями: не узнать( фото)

Известная украинская 51-летняя певица Ирина Билык выложила своё архивное фото на своей странице в социальной сети, и предложида отыскать на фотоснимке родинку.

Netflix запустил украинскую версию своего сайта: сериалы также получили украинскую озвучку

Важная новость для украинцев

Дорофеева опубликовала видео, где танцует со своей мамой: обе на стиле

Украинской певицей Надеждой Дорофеевой на днях был размещен видеоролик в TikTok, где она вместе со своей мамой Ольгой Дорофеевой танцует короткий танец.

«Если что, то я согласна»: Никитюк нашла достойного кандидата

Телеведущая, которая пользуется популярностью в Украине Леся Никитюк, наконец определилась чьей женой она хочет стать.

От Украины на премию Оскар-2022 выдвинули фильм «Погані дороги»

Комитетом Оскара был отобран украинский фильм Натальи Ворожбит. Это украинский драматург, режиссер и сценарист.