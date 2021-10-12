Женщины назвали самое популярное хобби: результата опроса

Изданием «Комментарии» был проведён опрос среди женского населения чтобы определить самое популярное, по их мнению, увлечение, которое бы помогало развиваться, наполнять жизнь яркими красками и часто даже перерастать в источник дохода.

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Об этой информации сообщил Comments, передает Ura-inform.

Опрос носил название «ТОП-12 хобби женщин», проводился онлайн с двадцать девятого сентября по десятое октября.

Более всего голосов набрало женское хобби- рукоделие-55%. Данное занятие включает много разной деятельности, таких как вязание, вышивание, плетение из бисера тому подобные виды ручного труда. Как отметили женщины, если всерьёз увлечься данным хобби, то вполне можно себя обеспечить финансово, создавая оригинальные работы.

Второе место в рейтинге занимает чтение. За это увлечение проголосовали-14,29% опрошенных. Многие назвали его одним из наилучших занятий, так как чтение может не только развлекает, но ещё и развивает всесторонне. Девушка, которая много читает, становится интересной собеседницей.

Тройка лидеров замыкается таким хобби как путешествия, за него отдали-8,7% голосов. Оно принесёт не только радостные моменты и удовольствие, но ещё заставит идти вперёд для достижения новых целей.

Далее увлечения расположились в такой очерёдности: цветоводству-8,07%, занятиям спортом-4,97%, увлечению кулинарией-3,73%, танцам-1,86%, фотографии-1,24%, нейл-арту-0,62%, шоппингу-0,62%.

Напомним, ранее сообщалось, Стали известны основные проблемы ОРДЛО и это не ковид и преступность: данные опроса.