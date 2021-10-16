Политика

У Зеленского рассказали о подготовке к полномасштабной войне

Командой президента Украины Владимира Зеленского рассматривается девять вариантов развитий событий в случае полномасштабной войны с Российской Федерацией.

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Об этой информации сообщил 24tv,  передает Ura-inform.

Такой вариант развития событий возможен, и команда президента никогда его не утаивала от украинского населения. По этой причине на данный момент власть Украины занимается стратегическими планированиями, если вдруг этот сценарий наступит.

Как сказал представитель в ТКГ Алексей Арестович, данным планированием предусматривается меры быстрого реагирования, как на приграничные провокации, так и на военные действия. Так же он подчеркнул на важности сотрудничества Украины с НАТО и соседними державами.

«Будут осуществляться и дальнейшие этапы по планированию и взаимодействию, до достижения производства  совместно с Америкой вооружённой военной техники. Ещё под Васильковым построят научно-исследовательский центр по беспилотникам»,- заявил Арестович.

Так же представитель ТКГ отметил что пятнадцатого октября в стране впервые за тридцать лет, был принят План обороны. В СНБО утвердили стратегию нацбезопасности, приняты законодательные акты о национальном сопротивлении и разведке,  добавил Арестович.

Благодаря всему этому мы сможем выстроить систему национальной обороны, резюмировал политик. Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, какое условие выдвинули НВФ «ЛНР» СМ ОБСЕ и Украине

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