Стало известно, какое условие выдвинули НВФ «ЛНР» СМ ОБСЕ и Украине

Представителями незаконных военных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» было поставлено условие Украине, а также ними, было, ограничено передвижение наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Представителями незаконных военных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» было поставлено условие Украине, а также ними, было, ограничено передвижение наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Всё это связано с недавним задержанием украинскими военными, так называемого члена НВФ так называемой «ЛНР» Андрея Косяка.

«Мы поставили условие украинской власти: пока не окажется на свободе наблюдатель СЦКК, мы отзовём все данные раньше гарантии по безопасности, касаемо работ на разграничительной линии боевых соприкосновений»,- сказал так называемый глава представительства «ЛНР» в СЦКК Михаил Филипоненко.

«В приоритете у нас сейчас добиться, чтобы отпустили нашего наблюдателя, и он вернулся к нам. До тех пор пока наша цель не будет достигнута, мы не намерены проводить обсуждения с Украиной никаких вопросов»,-резюмировал он .

Напомним, ранее сообщалось, «Министр» здравоохранения так называемой «ЛНР» Пащенко выступила с обращением к жителям «республики».