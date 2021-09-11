Украинские супермаркеты обязали изъять из продажи популярный напиток: что нашли в продукте

В Украину доставили крупные партии известного газированного энергетического напитка от крупнейшего производителя Европы. Но в данном продукте были обнаружены опасно ядовитые для человека вещества.
Об этой информации сообщил Biz.today.UA , передает Ura-inform.
Речь идёт о энергетических напитках, которые полюбили украинцы Hell Energy.Крупный европейский производитель завез в Украину один из подвидов энергетического напитка. И как оказалось они содержали очень опасное вещество.
Эту информацию предоставило главное управление Госпродпотребслужбы Киевской области.
Веществом, которое нашли в напитке –оксид этилена. Он представляет собой бесцветный газ и канцерогенное вещество. Данный канцероген может вызывать у человека расстройства различного характера.
Из-за выявленных ядовитых веществ популярный газированный напиток Hell Energy массово снимают с продажи все розничные магазины и супермаркеты.
Напомним ранее сообщалось, Люди теряют года жизни из-за обычного воздуха: ученые раскрыли, что незаметно убивает человека.