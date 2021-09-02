Люди теряют года жизни из-за обычного воздуха: ученые раскрыли, что незаметно убивает человека

Эксперты из Чикагского университета энергетической политики сумели узнать, как же, казалось бы, обычное воздушное пространство, способно навредить человеку. Как оказалось, воздух способен убивать человека в прямом смысле, в то время, как он даже этого не осознает.

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Данная информация представлена «Алтайская правда», передает «УРА Информ».

Исходя из данных, полученных учёными на планете из-за загрязнённого воздуха, продолжительность жизни уменьшается на 2,2 года. Ещё эксперты определили страны с наиболее сильным загрязнением воздушного пространства.

Самой загрязнённой страной является Южная Азия, заявили учёные. Здесь выявили наибольшее содержание вредных веществ в воздухе. К примеру, население Индии по средним подсчётам исследователей живут на 5,9 лет меньше, Бангладеша — 5,4 года, Непала — 5 лет.

Из-за плохой экологии учёные выделили наиболее грязный город мира, по их мнению, это Бангдунг (Индонезия). Жители этого города теряют около 7 лет своей жизни из-за плохой экологии.

Что примечательно, наиболее экологически чистыми регионами эксперты считают страны Европы, такие как США и Япония. С положительной динамикой, отметили учёные и Китай. В последние десять лет им удалось уменьшить почти на треть выбросы опасных веществ в воздух.

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