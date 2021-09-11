Как изменилась Украина за семь лет: Квасневский назвал главные проблемы и достижения

Бывший президент Польши Александр Квасневский рассказал как по его мнению изменилась Украина после Революции Достинства.

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Об этой информации сообщили 24tv.UA, передает Ura-inform.

Как сообщил бывший чиновник, главным достижением страны стала могучая гражданская нация. И, она, по мнению политика, самая лучшая из всех постсоветских стран, её силу можно сравнить с польской.

Также, отметил, Квасневский он видит в Украине множество активных и энергичных людей, правильно и прогрессирующе думающих о том, что нужно делать в стране. Это одно из важных превосходств Украины.

Следующим преимуществом политик называет огромный потенциал нашей страны. В ней есть огромное количество возможностей, чтобы развивалась экономика, развивалось производство, добавил Квасневский.

Если говорить о проблемах страны, сказал экс-чиновник, то важным вызовом для стратегических целей служит отсутствие политического соглашения.

И ещё одну проблему озвучил Квасневский, это вопрос касающейся профессионализма Кабмина в Украине и последний и самой главной-агрессию России.

» Украина сильно поменялась. И я абсолютно уверен, что придёт тот день, когда она обязательно станет полноценным членом Евросоюза», –резюмировал бывший президент Польши.

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