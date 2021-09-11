Необычный «живой» билборд разместили на киевском трасе: там лежит живая девушка (фото, видео)

В столице, возле трассы, по которой ездят авто, разместили билдорд, на котором размещена живая девушка.
Об этой информации сообщил U-news.com.UA , передает Ura-inform.
Данное видео сняла пассажир авто, которое проезжало мимо билборда. Это не оставило её равнодушным, и она решила поделиться ним в социальных сетях.
На видео видно, что девушка с билборда сидит в ярко-жёлтом кресле и если водители ей сигналят, она им машет в ответ. Такое событие собрало много зрителей вокруг рекламы и они наблюдали за ситуацией.
Также заметили прохожие что данная реклама возможно считается опасной, ведь практически все водители отвлекались на неё.
Примечательно, что в комментариях положительно отреагировали на «живую» рекламу. Очень много хороших отзывов оставили пользователи:
-это новый уровень рекламы;
-прекрасная работа;
-реклама работает на 100%;
-не совсем понятно, что рекламируют;
-гениально;
-целый день на солнце, интересно как это?
Напомним ранее сообщалось, Авто на водороде: в Украине зарегистрирован первый автомобиль.