Необычный «живой» билборд разместили на киевском трасе: там лежит живая девушка (фото, видео)

В столице, возле трассы, по которой ездят авто, разместили билдорд, на котором размещена живая девушка.

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Об этой информации сообщил U-news.com.UA , передает Ura-inform.

Данное видео сняла пассажир авто, которое проезжало мимо билборда. Это не оставило её равнодушным, и она решила поделиться ним в социальных сетях.

На видео видно, что девушка с билборда сидит в ярко-жёлтом кресле и если водители ей сигналят, она им машет в ответ. Такое событие собрало много зрителей вокруг рекламы и они наблюдали за ситуацией.

Также заметили прохожие что данная реклама возможно считается опасной, ведь практически все водители отвлекались на неё.

Примечательно, что в комментариях положительно отреагировали на «живую» рекламу. Очень много хороших отзывов оставили пользователи:

-это новый уровень рекламы;

-прекрасная работа;

-реклама работает на 100%;

-не совсем понятно, что рекламируют;

-гениально;

-целый день на солнце, интересно как это?

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