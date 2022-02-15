Спорт

Опубликован медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Зимние Олимпийские игры, проходящие в Пекине, стартовали четвёртого февраля и продлятся до двадцатого февраля.

Время чтения: 47 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

В частности между 3000 атлетов со всего мира будут разыграны 109 комплектов наград в пятнадцати видах программы.

Вчера, четырнадцатого февраля, были разыграны всего 4 комплекта наград. По этой причине больших изменений среди лидеров медального зачёта не произошло. Там всё остаётся без изменений.

И далее лидерские позиции удерживает сборная Норвегии. Хотя вчера на пьедестал они не поднимались. А мужской сборной из Германии по прыжкам с трамплина удалось получить 14 февраля бронзовые награды. Но немецкая сборная отстаёт от норвежских спортсменов по количеству золотых наград. И занимают вторую позицию в медальном зачёте  Олимипиады-2022.

Третье место занимает сборная Соединённых Штатов Америки. Американка Кейли Хамфрис смогла одержать победу в бобслее 14 февраля и получить одну из золотых наград.

Касаемо стран, которые смогли завоевать медали на Олимпиаде-2022, то их и дальше двадцать шесть. Украинские спортсмены пока без медалей на Олимпиаде-2022.


 Напомним, ранее сообщалось,Эксперт Олег Федорчук назвал главную ошибку Андрея Шевченко.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Анонс чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года

Где пройдет чемпионат мира по фигурному катанию в 2022 году? Кто выступит в соревнованиях и главные претенденты на награды.

Экс-тренер Усика и Ломаченко посоветовал им ехать на передовую: он озвучил причины

Сосновский прокомментировал запрет для украинских спортсменов стоять рядом с россиянами и их символикой на зимних Олимпийских играх

Превью Кубка африканских наций 2022

9 января текущего года (2022) стартует Кубок африканских наций.

Кратко о ставках на спорт в БК Фавбет

Ставки букмекерские – самая популярная разновидность азартных игр. Благодаря простым правилам такое хобби подойдет даже игрокам без подготовки. Вы просто делаете ставку на конкретный исход...

Топ 15-бойцов ММА Украины

Смешанные боевые искусства (ММА — Mixed Martial Arts) представляют собой полноконтактный вид спорта, состоящий из разнообразных боевых приемов и боевых искусств. ММА основа на трех основных компонентах: удары, грэпплинг и наземный бой. Успешные бойцы, как правило, обладают исключительной силой, быстротой и осознанностью, зная, когда защитить себя, а когда ударить противника. В статье мы рассмотрим рейтинг топ-15 бойцов ММА Украины и узнаем: почему ММА набирают свою популярность.

Эксперт назвал главную ошибку Андрея Шевченко

По мнению эксперта Олега Федорчука, известный украинский футболист Андрей Шевченко, когда покидал сборную Украины, приняв рискованное предложение от итальянского клуба «Дженоа» сам себе подложил свинью.