Опубликован медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Зимние Олимпийские игры, проходящие в Пекине, стартовали четвёртого февраля и продлятся до двадцатого февраля.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

В частности между 3000 атлетов со всего мира будут разыграны 109 комплектов наград в пятнадцати видах программы.

Вчера, четырнадцатого февраля, были разыграны всего 4 комплекта наград. По этой причине больших изменений среди лидеров медального зачёта не произошло. Там всё остаётся без изменений.

И далее лидерские позиции удерживает сборная Норвегии. Хотя вчера на пьедестал они не поднимались. А мужской сборной из Германии по прыжкам с трамплина удалось получить 14 февраля бронзовые награды. Но немецкая сборная отстаёт от норвежских спортсменов по количеству золотых наград. И занимают вторую позицию в медальном зачёте Олимипиады-2022.

Третье место занимает сборная Соединённых Штатов Америки. Американка Кейли Хамфрис смогла одержать победу в бобслее 14 февраля и получить одну из золотых наград.

Касаемо стран, которые смогли завоевать медали на Олимпиаде-2022, то их и дальше двадцать шесть. Украинские спортсмены пока без медалей на Олимпиаде-2022.



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