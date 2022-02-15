Стало известно, как из ОРДО можно добраться на подконтрольную Украине территорию не через РФ: «Дешевле, быстрее и без нервотрёпки»

Жители так называемой «ДНР» рассказали, как можно добраться на подконтрольную Украине территорию не через Россию.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В Telegram-каналах жители ОРДО сообщают, как из оккупированного Донецка можно доехать на территорию Луганской области через КПВВ «Станция Луганская»:

«На Южном автовокзале можно взять билет за 460 рублей на первый автобус в Луганск, в 7:55 (по московскому времени) (есть ещё два рейса течение дня). Автобус опоздал немного з-за плохих дорог. В Луганск прибыл около 12:30. До Станицы автобусные рейсы уже не ходили, но в кассе подсказали, что можно на маршрутке доехать до частников, которые недалеко находятся. Частников много, проезд стоит 500 рублей (ехать 10 минут). Можно оплатить самому, или подождав кого-то из попутчиков, поделить данную сумму».

Водитель автомобиля пояснил, что, основной поток людей всегда с утра, а вот в обеденное время пусто уже и можно пройти спокойно. И действительно: в 13:30 люди были на другой стороне. Не нужно было сдавать никаких тестов, подписывать документы о невыезде и тому подобное.

«С другой стороны тоже сели на частный транспорт, до Северодонецка. Цену запросили в 300 гривен. Но можно добраться и рейсовыми автобусами.



Из-за приезда ОБСЕ, около двух часов держали на территории КПП. По дороге еще время уходило на проверки местных КПП. В итоге, в Северодонецке были в 16:00 по российскому времени.

Если подвести итог: стоимость проезда ниже, чем через РФ 1000 рублей и 300 гривен. Быстро и меньше нервотрепки», — таким опытом поделились путешественники .

Напомним, ранее сообщалось, Стала известна причина звонка российского патриарха Кирилла в Донецк.