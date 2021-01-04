Пропал миллиардер, основатель AliExpress: Джек Ма не появлялся на публике несколько месяцев

Ма на саммите в Шанхае раскритиковал господство и влияние государства на банки

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Джек Ма является третьим в списке богатейших людей Китая и 25-м самым богатым человеком в мире. Основатель группы Alibaba, ответственной, в частности, за сайт AliExpress не показывался публике более двух месяцев. Он также не появлялся в своем телешоу талантов. Исчезновение миллиардера может быть связано с открытой критикой китайского правительства.

Загадочное исчезновение миллиардера стало известно, когда продюсеры телешоу «Бизнес-герои Африки» объявили, что Джека Ма не будет в жюри участников шоу. Предприниматель был лицом, создателем и спонсором программы, нацеленной на начинающих предпринимателей из Африки. Ма сменила Люси Пэн — исполнительный директор Alibaba Group. Представитель группы заверил, что это связано с «плотным графиком» предпринимателя.

Об этом пишет УРА-Информ.

Financial Times отмечает, что финал шоу был снят в ноябре, вскоре после того, как Ма на саммите в Шанхае раскритиковал господство и влияние государства на банки.

По мнению экспертов, выступление было расценено как нападение на правительство Коммунистической партии Китая. Это было последнее публичное выступление предпринимателя. В результате Alibaba Group попала под пристальное внимание китайских властей. Власти должны были сделать «выговор» Ма, приостановив первичное публичное размещение акций (IPO) дочерней компании Ant Group на сумму 37 миллиардов долларов.

В декабре, незадолго до Рождества, в отношении Alibaba Group было начато антимонопольное расследование.

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