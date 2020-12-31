Умер самый страшный серийный убийца в истории США

В ходе судебного процесса Литтл утверждал, что невиновен

Время чтения: 1 Мин. , 5 Секунд

«Самый грозный серийный убийца» (так его называют СМИ) Сэмюэл Литтл скончался 30 декабря в одной из больниц Лос-Анджелеса. Ему было 80 лет. Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства, совершенных в 1980-х. Полиция не раскрыла причину смерти.

В 1980-х он убил не менее дюжины женщин в Калифорнии, а затем исчез. В 2012 году он был снова арестован в Кентукки и экстрадирован в Калифорнию, которая разыскивала его за торговлю наркотиками.

Тестирование ДНК, которое уже использовалось в то время, позволило связать его с убийством трех женщин в Калифорнии в 1980-х годах. В 2014 году Литтл был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за три убийства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

В ходе судебного процесса Литтл утверждал, что невиновен, но в 2018 году убийца, уже серьезно болевший диабетом, заговорил о совершенных преступлениях. В последующие месяцы во время встреч с агентами ФБР и шерифами из разных округов в разных штатах США, от Флориды до Техаса, Литтл рассказал о 93 убийствах.

Литтл был признан виновным в восьми убийствах. За каждое он получил пожизненное заключение. ФБР считает, что может доказать его ответственность примерно за 50 убийств. В остальных случаях либо признание Литтла является единственным доказательством, либо полиция и ФБР не смогли найти тела.

Ранее мы сообщали об убийстве топ ядерщика в Иране.