Происшествия

Убийство Шеремета: МВД получило данные о возможных заказчиках

Аудиозаписи уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков

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Национальная полиция Украины еще в декабре 2020 года получила данные о возможных заказчиках убийства известного журналиста Павла Шеремета, которое было совершено в 2016 году. Данные были получены с помощью Службы внешней разведки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УРА-Информ.

В понедельник, 4 января, беларуские, бельгийские и украинские СМИ опубликовали аудиозапись, где подчиненные нелегитимного в Беларуси президента Александра Лукашенко еще в 2012 году обсуждало подрыв журналиста Шеремета.

Стоит отметить, что все доказательные документы и аудиозаписи, последние из которых были датированы 2012 годом, «уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков». Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Также чиновник уточнил, что те фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия, уже были опубликованы в интернете. Как он отметил, голоса на этой записи якобы неустановлены, на ней обсуждается убийство Шеремета. Следователи уже получили разрешение на проведение следственных действий «в одной из европейских стран».

«Появление этих записей касается возможных мотивов заказа убийства Шеремета», — добавил Геращенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский поделился своими мыслями по поводу четвертой годовщины с дня убийства журналиста Павла Шеремета.

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