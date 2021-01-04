Политика

Есть два нюанса — эксперт рассказал, чего ждать Украине от Байдена

Избрание Трампа может принести не так много полезного Украине, как подают медиа

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Украине не стоит заблуждаться по поводу того, что уже в ближайшее время Джо Байден официально станет новым президентом США. Такое мнение выразил американист Игорь Новиков.

Эксперт считает важным моментом для Украины, что новым президентом США станет Байден. Однако медийный шум о том, что это очень важное событие для Украины не является таким явным.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Первое заблуждение: все считают, что произойдет перезагрузка отношений — они начнутся с чистого листа. Это неправда. Команда Байдена не появилась из воздуха, из вакуума. Эти люди следят за Украиной, они прекрасно знакомы со всеми персоналиями, которые сейчас у власти. Никакого чистого листа, никакой возможности произвести первое впечатление не будет», — сказал эксперт.

Вторым важным фактором, который отмечает Новиков, является то, что Байден образца 2014-2015 года и теперешний – это два разных человека. Ведь он прошел время президентства Трампа, грязную выборочную компанию и много грязи.

Ранее мы сообщали, что Трамп требовал у секретаря штата Джорджия «найти» голоса для своей победы.

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