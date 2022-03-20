Путин подготовил целый подземный город – Маломуж

Российский президент боится последствий за свои действия.

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На россии вполне могут готовить целый подземный город. Такое мнение выразил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Он считает, что российский президент Владимир Путин может пойти на такой шаг из-за опасности ядерной войны. В тоже время Маломуж предполагает, что Путин вряд ли нажмет на “ядерную кнопку”, но он понимает, что война с Украиной приведет к большим последствиям в конфликте с НАТО, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Генерал армии считает, что выводы по поводу подземного города можно сделать с информации о правительственных рейсах на россии в последнее время и о том, что еще во времена СССР были подземные центры управления, где в автономном режиме можно было жить несколько месяцев.

“Если такие рейсы действительно были, это значит, что эти объекты готовят к практическому использованию”, – подчеркнул генерал армии.

Маломуж заявил, что речь идет о закрытых подземных бункерах, глубиной в несколько десятков метров, о целом городке, где есть все для связи с другими регионами и для жизни.

Ранее мы сообщали, что Дания готова ввести войска в Украину в составе миротворческой миссии.