Мы диктуем свои условия россии на переговорах, а не Москва нам – Арестович

Советник Офиса президента высказался о ситуации с переговорами.

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Украина диктует свои условия на переговорах с россией, а не Москва. Такое заявление сделал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Радио Свобода его спросили на какие условия все-таки может пойти Украина для того, чтобы договориться о мире? Он отметил, что это Украина ставит свои условия, пишет УРА-Информ.

“Я бы не ставил вопрос так. Я бы ставил вопрос – на какие условия пойдет Россия, чтобы договориться? Мы диктуем и чем раньше в Москве этой поймут, тем лучше, потому что, если дальше так будет продолжаться, то стратегическое поражение Россия в Украине уже получила, а оно может перейти в оперативное, а оперативное в тактическое. И как бы это не кончилось российской армии судьбой наполеоновской армии, когда последний российский солдат будет убегать в сторону российской границы.

На что они рассчитывают? Они рассчитывают, что активная фаза издохнет, а это уже сказали все. Через неделю эта фаза закончится, даже если и введут дополнительные резервы, дальше позиционная борьба, но в это время будет “зеленка”, а это идеальная ситуация для наших сил специальных операций, партизанам, армии, населению, которое сопротивляется. Быть по стационарным целям одно удовольствие. Они не удержат свои позиции. И чем быстрее они это поймут, тем лучше. Поэтому мы ставим условия, а не они”, – заявил Арестович.

Ранее мы сообщали, что россия уже угрожает Грузии ракетным ударом.