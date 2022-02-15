Министр обороны РФ объявил о сворачивании военных учений

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отзывает российские войска в места постоянной дислокации.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Об этом он сообщил в публичной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности он доложил Главе Кремля, что часть масштабных военных учений, которые проводятся на данный момент в нескольких Регионах России, будут завершены в ближайшие дни.

«Хотел доложить о ходе военных учений. Они масштабные, в них принимают участие войска практически всех военных округов. Часть этих учений уже подходит к своему завершению ещё часть будет завершена в ближайшее время», — доложил Шойгу российскому президенту об окончании военных учений в России.

Но министр обороны РФ не предоставил более конкретной информации, какие именно российские военные части будут отозваны в места постоянной дислокации.

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