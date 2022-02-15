Политика

Министр обороны РФ объявил о сворачивании военных учений

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отзывает российские войска в места постоянной дислокации.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Об этом он сообщил в публичной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности он доложил Главе Кремля, что часть масштабных военных учений, которые проводятся на данный момент в нескольких Регионах России, будут завершены в ближайшие дни.

«Хотел доложить о ходе военных учений. Они масштабные, в них принимают участие войска практически всех военных округов. Часть этих учений уже подходит к своему завершению ещё часть будет завершена в ближайшее время», — доложил Шойгу российскому президенту об окончании военных учений в России.

Но министр обороны РФ  не предоставил более конкретной информации, какие именно российские военные части будут отозваны в места постоянной дислокации.

Ссылка на видео-https://t.me/dimsmirnov175/29552.

Напомним, ранее сообщалось, Украина получила секретные данные по Росссийской Федерации: источник у Зеленского раскрыл, какой сигнал дали США.

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