Общество

В ОРДО сообщили о запуске завода, решающего «проблемы всего мира», в том числе «Л/ДНР»

Местные средства массовой информации сообщили, что на временно оккупированной территории Донецкой области запустят предприятие, которое решит «проблему всего мира».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По предоставленной СМИ информации данный завод планируют запустить в феврале нынешнего года в неподконтрольном Украине Донецке. Он будет заниматься переработкой отработанных аккумуляторных батарей.

«В  ходе процесса переработки аккумуляторов будет производиться черновой свинец, вторичный полипропилен, раствор серной кислоты. А также планируется  организация производства свинцовых изделий, которые востребованы на рынке. В частности это листы, припои, баббиты и прочее», — говорится в сообщении.
На данный момент на предприятии ведутся пуско-наладочные мероприятия.

«Утилизация аккумуляторных батарей  является проблемой, остро стоящей во всем мире, в том числе и в ОРДЛО», — заявляют СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали о своих планах после признания «Л/ДНР» Россией .

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