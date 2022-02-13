Политика

Депутатам из «Слуг народа» запретили покидать территорию Украины: «Должны быть готовы ко всему»

Народным депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Качурой было заявлено, что народным избранникам не стоит в такое время выезжать за пределы украинского государства.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua,  передает Ura-inform.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к прямой защите своей страны. Особенно это касается мужчин. Был совет от руководства фракции не покидать пределы столицы Украины, так как в понедельник у нас состоится закрытое заседание фракции, а во вторник – работа в Верховной Раде»,-сказал  Качура.

С его слов, на данный момент в Верховной Раде нужны голоса, и в случае необходимости одобрения срочных решений присутствие всех «Слуг народа» является очень важным.
Помимо этого, Качура добавил, что если народные избранники покинут территорию Украины, это может усилить панические настроения в обществе.

Так же, народным депутатом Евгенией Кравчук было отмечено, что руководство фракции рекомендовало в срочном порядке  вернуться в Киев тем нардепам, которые сейчас находятся за границей.

«Мы рассчитываем, что другие фракции также  смогут организовать  высокое присутствие своих депутатов, чтобы Верховная Рада могла работать четко и слаженно», –  резюмировала Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, МИД Украины обратилось к украинцам на фоне заявлений об эвакуации иностранных граждан.

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