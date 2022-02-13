Общество

В отчете ОБСЕ сообщают о фиксации в ОРЛО непонятного груза в больших количествах

Миссия ОБСЕ успела зафиксировать в так называемой «ЛНР» непонятный груз в очень больших количествах.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Эту информация опубликована в отчёте миссии ОБСЕ за двенадцатое февраля 2022 года.

По сообщениям представителей специальной мониторинговой миссии на железнодорожной станции «Червоная Могила» на территории населённого пункта Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) они зафиксировали 50 крытых грузовых железнодорожных вагонов.

Что именно находилось в данных вагонах, представителям ОБСЕ увидеть не удалось. Так как спустя пару минут несколькими боевиками из незаконных вооружённых формирований на Донбассе им было приказано покинуть данный район.

Временно оккупированная Вознесеновка в Луганской области располагается в 65 километрах к югу-востоку от Луганска и почти в 6 километрах от границы с Российской Федерацией.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали о своих планах после признания «Л/ДНР» Россией .

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