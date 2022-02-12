Политика

Стало известно, что США И ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае эскалации — Reuters

Страны ЕС И США исключили отключение SWIFT из списка санкций против РФ, которые могут быть введены в случае полномасштабного вторжения России в Украину

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Об этой информации сообщил Reuters, передает Ura-inform.

Как сообщили европейские и американские чиновники, такое решение было совместно принято после того, как ряд стран Европейского Союза высказали свои возражения.

Санкции против крупных российских банков все равно окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

Среди российских банков, против которых будут введены расширенные санкции, могут быть и государственные ВТБ и Сбербанк.  Но оба этих банка уже находятся под санкциями, ограничивающие их возможность привлечения капитала в Соединенных Штатах, сказал один из экспертов по санкциям.

«Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — заявил Reuters.

Напомним, ранее сообщалось, Путин принял решение, Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе: СМИ США.

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