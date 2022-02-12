Экономика

Минфин предупредил украинцев о возможных задержках пенсий и других социальных выплат

В Украине могут возникнуть проблемы с пенсионными и другими социальными выплатами.

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Об этой информации сообщил Apostrophe, передает Ura-inform.

Со стороны украинских законодателей предлагается снижение ставки налога на доходы физических лиц, для того чтобы мотивировать бизнес отказаться от зарплат в конвертах. Но в случае запланированного Верховной Радой снижения налогов пенсии украинским гражданам начнут выплачиваться с большими задержками. Помимо этого, нечем будет финансировать бюджетные учреждения, субсидии и социальные выплаты нуждающимся гражданам.

Министерство финансов выступает с критикой данной инициативой. По их мнению, снижение ставки подоходного налога скажется негативно как на государственном, так и на местном бюджетах. В частности, по итогам прошлого года потери местных бюджетов составили бы 212 миллиардов гривен. За счет НДФЛ происходит финансирование детских садов, школ, больниц, социальной помощи и субсидий, льготного проезда нраждан.

Объединение налога на доходы физлиц с единым социальным взносом возможно только в том случае, если будут найдены компенсаторы потерь бюджета, говорят в Минфине.

И опасения ведомства являются полностью обоснованными. Так как в 2021 году собрали 349 миллиардов гривен ЕСВ. Эти финансы не идут в государственный бюджет, практически вся сумма является доходом Пенсионного фонда. В то время как расходы Фонда являются значительно выше — вместе с трансфертами из госбюджета — около 521 миллиарда гривен, говорится в ведомстве.

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