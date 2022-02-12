Общество

В ОРДО рассказали о своих планах после признания «Л/ДНР» Россией 

«Советником» так называемого «председателя правительства ДНР» Яном Гагиным было заявлено что в ОРДО уже знают куда будут «вступать» после того как со стороны Российской Федерации будут признаны так называемые «республики Донбасса.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Как утверждает Гагин после признания Россией так называемых «Л/ДНР» следующим логическим шагом со стороны «республик» станет их вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На данный момент эта организация включает в себя шесть стран, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения и в которой доминирует РФ.

Так называемый «советник» утверждает, что это сможет позволить ввести на оккупированные Россией украинские части Луганской и Донецкой области так называемых «миротворцев». Эти отдельные военные подразделения блока, будут защищать местных жителей так называемых «республик» от якобы «украинской агрессии».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО начались проверки личных хозяйств так называемыми «чиновниками ДНР»: что возмущает местных жителей.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

После введённых санкций против канала «НАШ» Мураев перешел к угрозам в адрес Зеленского

Политиком и основателем телеканала «НАШ» Евгением Мураевым было заявлено, что он станет «приговором» для действующей украинской власти.

Пушилин озвучил факторы признания «Л/ДНР» Россией

Принятие решений о поставках оружия или признания «республик» зависит от очень многих факторов

В Украине ввели ограничения на покупку лекарств: что нужно знать

После запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов

В Украину прибыли тонны новой военной помощи от США

Общий вес этой военной помощи составил около 130 т

Азаров раскрыл, сколько украинцев умирает каждый год: экс-премьер задал главный вопрос людям 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров снова затронул важную общественную тему, которая заинтриговала многих пользователей соцсетей. Речь идет о статистике смертности, которая превалирует над официальными данными.

КПВВ на Донбассе: Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает пропуск с Украиной

На сегодняшний день ситуация с ковидом достаточно отрегулирована