«Советником» так называемого «председателя правительства ДНР» Яном Гагиным было заявлено что в ОРДО уже знают куда будут «вступать» после того как со стороны Российской Федерации будут признаны так называемые «республики Донбасса.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Как утверждает Гагин после признания Россией так называемых «Л/ДНР» следующим логическим шагом со стороны «республик» станет их вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На данный момент эта организация включает в себя шесть стран, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения и в которой доминирует РФ.

Так называемый «советник» утверждает, что это сможет позволить ввести на оккупированные Россией украинские части Луганской и Донецкой области так называемых «миротворцев». Эти отдельные военные подразделения блока, будут защищать местных жителей так называемых «республик» от якобы «украинской агрессии».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО начались проверки личных хозяйств так называемыми «чиновниками ДНР»: что возмущает местных жителей.