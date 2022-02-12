Путин принял решение, Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе: СМИ США

Американские СМИ утверждают, что президент России Владимир Путин определился, и военные Российской Федерации могут начать атаку с бомбардировки Украины уже на предстоящей неделе.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform

СМИ США был опубликован очередной тревожный прогноз относительно угрозы полномасштабного вторжения России на украинские территории. В частности одним из корреспондентов PBS News Hour Ником Шифриным было заявлено, ссылаясь на полученные данные от трёх военных источников на Западе, что Путин уже оповестил российский военных о принятом им решении напасть на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в «Твиттер».

Так же тревожность вызвает и заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который допустил, что вторжение РФ в Украину может произойти и во время проведения Олимпийских игр в Пекине, которые продлятся до 20.02.2022.

По его мнению, потенциальную атаку можно ждать с бомбардировок с воздуха. Салливан призвал всех граждан Америки покинуть украинскую территорию в ближайшие 24-48 часов из-за достаточно высокого риска.

В то же время советником Главы Белого Дома сделал уточнение, что американские власти пока не пришли к выводу о том, что президент РФ отдал приказ военным из России атаковать Украину.



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