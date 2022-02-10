Ярош «послал» Макрона вместе с Минскими соглашениями

Украинцы готовы отстоять свою независимость с оружием в руках

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Бывший лидер «Правого сектора», а также советник Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош резко раскритиковал слова французского президента Эммануэля Макрона. Лидер Франции, как известно, предложил Украине выполнение Минских соглашений. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пост Яроша в социальной сети.

«Господин Макрон, а не пошли бы вы далеко с исполнением так называемых „Минских договоренностей“! При этом можете прихватить с собой еще и немецких, и других поборников капитуляции Украины. Эти никчемные пункты, навязанные Путиным, несут смерть украинской государственности, а значит, не приемлемы для украинского народа», — пишет Ярошк.

Российское правительство, как считает Ярош, пытается запугивать украинскую сторону, а также страны Запада тем, что готово начать боевые действия в любой момент.

«Кремль пугает США, Европу, Украину войной? Не вопрос. Мы, украинцы, готовы сражаться за свою Независимость и Соборность. И за свободную Европу, и за свободный мир! Доказываем это уже 8 лет… Международная солидарность и поддержка Украины поставят крест на реваншистских имперских настроениях путинской Эрефии — это аксиома. Прочь „Минские договоренности“! Да здравствует Украинское Самостоятельное Соборное Государство!», — добавил он.

ранее сообщалось, что на оккупированном боевиками Донбассе так называемые «чиновники ДНР» начали обходы личных хозяйств жителей временно оккупированных территорий.