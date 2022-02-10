Придут ко всем без исключения: жителей ОРДЛО ждут новые неприятности

Перепись идет деревьев, машин, скважин, мотоблока домашнего хозяйства, в частности, даже кур

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На оккупированном боевиками Донбассе так называемые «чиновники ДНР» начали обходы личных хозяйств жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на местных жителей, передает УРА-Информ.



«Возмущению нет предела: в населенных пунктах республики началось то, что было анонсировано в конце прошлого года. По частным домохозяйствам начали „сплошной“ обход», — отмечает свидетель.

Житель ОРДЛО крайне возмуще происходящим в «республике».

«Чтобы собрать сведения о том, сколько птицы, скота, посевных площадей, огородов у населения, и делают специальные „сплошные“ обходы. Зачем все это, и какой в этом смысл? Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, смогут получить об этом выписку из книги. Об этом ранее рассказала начальник отдела методологии, разработки и сопровождения республиканских программ минагропрома ДНР Екатерина Надеина. Зачем нужна эта справка порядочному человеку??? Чтобы доказать, что он не является предпринимателем, если вдруг захочет реализовать остатки надоенного и выращенного в своем хозяйстве. Чиновники придут во все без исключения хозяйства», — отмечает местный житель.

Также он предупредил всех жителей временно оккупированных территорий украинского Донбасса.

«Перепись идет деревьев, машин, скважин, мотоблока домашнего хозяйства, в частности, даже кур… То есть, если ты захотел зарубить курицу или она умерла, нужно свидетельство о смерти предъявить, чтоб ее списали? Или поросенка чтоб зарезать и съесть, нужно разрешение в письменном виде получить?», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном первый дал обещание не предпринимать новых военный действий в отношении украинского государства.