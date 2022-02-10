В ОРДЛО озвучили новые требования для открытия КПВВ на Донбассе: что известно

На заседании гуманитарной подгруппы ТКГ представители ОРДЛО придумали новый повод не открывать КПВВ

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Представители незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» озвучили новое требование для открытия пунктов пропуска людей на оккупированном Донбассе. Об этом сообщил украинский журналист, представитель украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Они требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины «для решения проблемы коронавирусных ограничений. Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с COVID», — отметил Гармаш.

Украинская сторона, как уточнил он, не требует от жителей оккупированных территорий Донбасса никаких справок о вакцинации.

«Поэтому, непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтоб ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их также как мы, и все», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывший лидер «Правого сектора», а также советник Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош резко раскритиковал слова французского президента Эммануэля Макрона. Лидер Франции, как известно, предложил Украине выполнение Минских соглашений.