Политика

Признание «ЛДНР»: в России определились с датой рассмотрения документа

Свое решение по проекту обращения направила только «Справедливая Россия»

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Профильный комитет Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уже 15 февраля может рассмотреть обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании оккупированных украинских территорий, так называемых «ЛДНР», после чего документ поступит в Совет Госдумы. Об этом сообщил глава комитета, депутат от КПРФ и один из авторов документа Леонид Калашников, передает УРА-Информ.

«Будет комитет, скорее всего, 15 февраля обсуждать и дальше выносить на Совет Думы», — отметил политик.

Свое решение по проекту обращения, как подчеркнул Калашников, направила только партия «Справедливая Россия», в то время, как другие фракции свою позицию не представили.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, также отреагировал на происходящее.

«Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и ​​дальше в соответствии с протоколом», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что специальная операция по убийству так называемого командира батальона незаконных вооруженных формирований «Сомали» Михаила Толстых, более известного, как «Гиви» якобы была проведена по указу бывшего главы украинского государства Петра Порошенко.

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