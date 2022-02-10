Общество

«Указ на ликвидацию издал Порошенко»: в Украине рассекретили факты убийства «командира ДНР» «Гиви»

8 февраля 2017 года «Гиви» погиб в результате детонации радиоуправляемой мины

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Специальная операция по убийству так называемого командира батальона незаконных вооруженных формирований «Сомали» Михаила Толстых, более известного, как «Гиви» якобы была проведена по указу бывшего главы украинского государства Петра Порошенко. Об этом на своей странице в соцсети написал украинский журналист Юрий Бутусов, передает УРА-Информ.

«Утром личный кабинет командира батальона „Сомали“ 1-го корпуса ВС РФ, полковника „ДНР“ Михаила Толстых, позывного „Гиви“, покинула 20-летняя девушка. Она вышла из базы батальона в Макеевке и уехала на территорию Украины. А в 6:12 под кроватью „Гиви“, сработала радиоуправляемая мина, разорвавшая полковника в куски. Начался сильный пожар, детонация боеприпасов в кабинете. Остатки „Гиви“ похоронили в закрытом гробу», — считает журналист.

«Гиви», как считает журналист, был уничтожен в результате специальной операции пятого управления департамента контрразведки СБУ.

«А указ на ликвидацию „Гиви“ издал президент П. Порошенко», — добавил он.

Ранее сообщалось, что командующий УДА Дмитрий Ярош заявил, что украинское государство готово к полномасштабному вторжению Российской Федерации гораздо лучше, чем полгода назад. 

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