Порошенко передал Зеленскому тайное письмо: стали известны детали

Пятым президентом Украины Петром Порошенко было передано нынешнему главе украинского государства Владимиру Зеленскому непубличное письмо

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Это стало известно со слов украинского дипломата Константина Елисеева в одном из теле эфиров украинского телевидения.

«В одном из интервью Порошенко неожиданно рассказал, что он недавно написал и отправил Зеленскому личное письмо. В нём он обратился к президенту Украины с одним призывом: оставить внутриполитические дискуссии и эмоции и объединить Украину перед угрозой полномасштабного российского вторжения. Я очень надеюсь, что Зеленский сигнал получил, и что президент Зеленский продемонстрирует лидерство», — сказал он.

Порошенко рассказал об этом ещё третьего февраля в интервью телеканалу CNBS. С его слов, это произошло за 2,5 недели до этой даты.

«Мной было написано личное письмо и передано Зеленскому через спикера парламента. Это был призыв к единству. Мы должны объединиться, чтобы отразить возможную атаку Путина», — сказал экс-президент.

Всё дело в том, что в течение последних месяцев РФ сконцентрировала возле границ с Украиной огромный военный потенциал. И разведка Запада считает риск вторжения России в Украину высоким.



Напомним, ранее сообщалось, Ахметов дал важный сигнал Зеленскому: СМИ раскрыли, кто начал появляться на каналах олигарха.