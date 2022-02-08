Общество

Зеленский пообещал пенсионерам подарить смартфоны, но есть условие

Сейчас в Украине не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые вакцинировались, а также старше 60 лет бесплатные качественные современные смартфоны и льготный тариф. Об этом глава украинского государства заявил в комментарии Diia Summit, передает УРА-Информ.

В данный момент не у всех жителей государства есть смартфоны, а также не все они умеют пользоваться интернетом.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном первый дал обещание не предпринимать новых военный действий в отношении украинского государства.

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