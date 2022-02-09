Генсек НАТО увидел новую угрозу: «Риск атаки России растёт»

Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в эфире CNN было заявлено, что вероятность нового полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину повышается.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

По его словам, на сегодняшний день нет определённости, но то, что можно видеть, так это продолжающееся наращивание военного потенциала, госпитали и логистику с российской стороны около украинских границ.

«По этой причине время на предупреждение уменьшается, а риск атаки растет. И мы также можем наблюдать угрожающую риторику со стороны РФ, которая говорит, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования Россией силы против Украины», – сказал Столтенберг

Так же Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что именно Россия, которая оккупировала Крым и контролирует часть Донбасса, является агрессором, а Украина имеет полное право на защиту.

«Украина является жертвой российской агрессии и имеет право на самозащиту. И страны, являющиеся её союзниками оказывают помощь украинскому государству», –отметил Столтенберг

Помимо этого, Генсек сказал, что пока ещё рано говорить, действительно ли с российской стороны есть желание садиться за стол переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине.