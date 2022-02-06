The Washington Post назвала 6 причин, почему Путин не ладит с Зеленским

Американским изданием The Washington Post были проанализированы шаги двух президентов Украины и России, в ходе которых ими были выделены 6 главных причин, почему идёт конфронтация лидеров стран.

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Об этой информации сообщил The Washington Post, передает Ura-inform.

Первой причиной, по мнению издание, послужило то, что президент Украины Владимир Зеленский поменял своё мнение о Минских договорённостях. Ещё в 2019 году Зеленским были выбраны Минские соглашения как основу для мирных переговоров по Донбассу. Но из-за невыполнения своих обязательств со стороны Кремля, отношение у главы Украины к Москве и Минским соглашениям поменялось.

Второй причиной является то, что Зеленский активно настаивает на украинском членстве в НАТО. Акцент на вступление в НАТО Зеленский сделал после того, как так ему так и не удалось добиться мира на Востоке Украины, а также всё более нарастающей агрессии со стороны РФ. Российскую Федерацию очень раздражает данный факт.

Третьей причиной служит то, что Зеленский закрывает все пророссийские телеканалы. Речь идёт о подписании указа о введении санкций против телевизионных каналов Виктора Медведчука, который является кумом Путина.

Ещё одной, четвёртой причиной, по мнению издания, является Позиция Зеленского по языковому вопросу. По сообщениям The Washington Post Зеленский, по определению Кремля, является носителем русского языка, но им не был отменён закон о государственном языке. Москва считает, что Зеленский «отказался от своей идентичности», которую РФ обычно защищает.

Пятая причина состоит в том , что Зеленский преследует близкого друга Путина-Виктора Медведчука. И уголовное производство в его отношении служит сильным ударом по самолюбию российского президента.

Шестой причиной являются подшучивания Зеленского над Путиным. В 2021 году Путиным была выданы статья об Украине, опубликованная на русском и украинско языках, в которой утверждалось что Россия и Украина-это братья и «один народ». Зеленский в ответ высмеял Путина.

Напомним, ранее сообщалось, Погребинский назвал три сценария завершения войны на Донбассе.