Общество

Стало известно, куда тратит деньги «мэр» Горловки Приходько: блогер из ОРДО раскрыл секрет

Блогер из ОРДО «Бэтмен», который освещает события в так называемой «республике» в своем Telegram-канале раскрыл секрет так называемого мэра-хозяйственника» оккупированной РФ Горловки Ивана Приходько.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Автором было отмечено что, так называемый «глава» Горловки  всегда ассоциировался и позиционировал себя как примерного семьянина, но на самом деле всё оказалось не так.

Согласно имеющейся информации у блогера, у Приходько есть 29-летняя любовница. По сообщениям «Бэтмена» это Валерия Кудинова 1992 года рождения, работающая по протекции «мэра» на «таможне ДНР». Так же блогер рассказал, что Валерия, якобы страдает от тирании Приходько:

«Девушка вышла со мной на связь и показала переписку с Приходько, кроме этого еще и рассказывала во всех подробностях такого поступка. Избиения, издевательства — еще не самое страшное, что вытворяет «мэр». Валерия не готова терпеть его прихоти всего за 3000 долларов в месяц».

В то же время сообщается, что официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали сколько людей в «республике» живут без паспортов.

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