Общество

Сколько пенсионеров-переселенцев ежемесячно рискуют остаться без пенсии, рассказали в «Ощадбанке»

Данная информация от АО «Ощадбанка» была предоставлена сотрудникам офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По сообщениям «Ощадбанка» в Донецкой области ежемесячно у около 2000−3000 карт пенсионеров, являющимися временно перемещёнными лицами (ВПЛ) будет истекать срок действия данных банковских карт. На 01.01.2022 года общее число зарегистрированных пенсионеров ВПЛ в Донецкой области составило 263 962 граждан.

«Количество карт, которые люди недополучили, срок действия которых закончился во время карантинных ограничений, по состоянию на 01.01.2022 составляет около 116 000 штук. На 01.01.2021 эта цифра составляла 114200 штук»— сообщают в финучереждении.

В «Ощадбанке» сделали  напоминание, что для получения банковской карточки клиенты из числа ВПЛ могут самостоятельно на официальном сайте банка зарегистрироваться в электронную очередь либо в чат-боте приложений «Телеграмм» или Messenger; или позвонив в контактный-центр по бесплатному номеру. Получить карту банка пенсионеры ВПЛ могут как самостоятельно, посетив отделения банка или по заверенной доверенности.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали сколько людей в «республике» живут без паспортов.

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