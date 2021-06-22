Зеленский запланировал досрочные президентские выборы: что он задумал

Хитрый план украинского президента

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Президент Украины Владимир Зеленский запланировал внеочередные президентские выборы в Украине. Такие планы есть у действующего главы государства.

Украинский президент хочет использовать момент и пока у него достаточный рейтинг, намерен продлить свою власть еще на очередные пять лет. Не факт, что по истечению действующего президентского срока Зеленский снова сможет выиграть выборы, а сейчас у главы государства неплохая поддержка и он может снова выиграть выборы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента принял решение, что сценарий с досрочными президентскими выборами проведут следующей осенью. На Банковой уверены в том, что смогут удерживать рейтинг Зеленского на уровне 30 % благодаря информационной кампании по деолигархизации», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал главные опасения по поводу встречи Байден — Путин.