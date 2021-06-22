Зеленский и Ко ищут формат международной победы: что задумали в ОП

В Офисе Президента пытаются найти формат международной победы
Последние провалы на международной арене украинских властей заставили Офис президента искать хоть какой—то вариант международной победы. На данный момент команда президента занимается этим вопросом.
Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента пытаются найти формат международной победы, на фоне последних провалов. Для этого начали трансформировать Крымскую платформу из международного переговорного трека в консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.
«Основная цель которого создать систему способную реагировать на вызовы по безопасности, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека в Крыму и деокупацию полуострова», — пишет паблик.
Ранее мы также сообщали, что украинский президент намерен провести следующей осенью новые внеочередные президентские выборы. Это он хочет сделать пока у него есть высокий уровень доверия.