Зеленский и Ко ищут формат международной победы: что задумали в ОП

В Офисе Президента пытаются найти формат международной победы

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Последние провалы на международной арене украинских властей заставили Офис президента искать хоть какой—то вариант международной победы. На данный момент команда президента занимается этим вопросом.

Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента пытаются найти формат международной победы, на фоне последних провалов. Для этого начали трансформировать Крымскую платформу из международного переговорного трека в консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Основная цель которого создать систему способную реагировать на вызовы по безопасности, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека в Крыму и деокупацию полуострова», — пишет паблик.

Ранее мы также сообщали, что украинский президент намерен провести следующей осенью новые внеочередные президентские выборы. Это он хочет сделать пока у него есть высокий уровень доверия.