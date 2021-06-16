Политика

Зеленский назвал главные опасения по поводу встречи Байден — Путин

Украинский президент о встрече Путин — Байден

Время чтения: 43 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями перед встречей президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

Украинский президент рассказал о главных опасениях перед этой встречей. Он считает, что она может закончиться без конкретики для Украины. Это одно из главных опасений украинского президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

«Опасение номер один — не будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам — европейским странам, США, они действительно помогают… Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственен и когда», — сказал Зеленский.

В тоже время он добавил, что российский и американский президенты не смогут договориться по Украине и без Украины.

«Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет «, — сказал президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский начал подготовку к перевыборам.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Путин хочет иметь позитивный имидж — эксперт

Марк Фейгин о встрече Путина и Байдена

Фракция «Голос» в Раде распалась: половина депутатов ушла

В Парламенте появилась «Справедливость»

РФ угрожает полным закрытием миссии ОБСЕ на Донбассе

Правительство РФ не хочет, чтобы наблюдатели ОБСЕ видели что-то из военных усилий

Мы заслуживаем большего: Зеленский прокомментировал саммит НАТО

Украинская власть избрала в вопросе евроатлантической интеграции «политику желанного гостя»

«В прошлом он фактически признавал»: Байден заговорил об «убийствах» Путина

Накануне встречи, по мнению Байдена, это практически не имеет значения

Теперь можно обсудить конкретные шаги в направлении интеграции с Россией — Пушилин сделал заявление

Денис Пушилин выступил с обращением

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap