Зеленский назвал главные опасения по поводу встречи Байден — Путин

Украинский президент о встрече Путин — Байден

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями перед встречей президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

Украинский президент рассказал о главных опасениях перед этой встречей. Он считает, что она может закончиться без конкретики для Украины. Это одно из главных опасений украинского президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

«Опасение номер один — не будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам — европейским странам, США, они действительно помогают… Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственен и когда», — сказал Зеленский.

В тоже время он добавил, что российский и американский президенты не смогут договориться по Украине и без Украины.

«Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет «, — сказал президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский начал подготовку к перевыборам.