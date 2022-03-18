Война в Украине: потери россии по состоянию на 18 марта

Российские оккупанты продолжают нести потери.

Время чтения: 36 Секунд

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленную информацию по поводу потерь российской армии с начала войны в Украине 24 февраля. Новые данные были опубликованы утром 18 марта.

Так приблизительно россия уже потеряла 14 200 личного состава. Также Украина продолжает успешно сбивать российские самолеты. В общей сложности были сбито уже 93 самолета рф. Также было уничтожено 112 вертолетов, пишет УРА-Информ.

1448 бронированных машин уничтожили украинские военные и 879 транспортных средств. Украинские военные сумели ликвидировать 205 артиллерийских систем и 60 цистерн с ТСМ.

ВСУ сумела также уничтожить 43 системы ПВО противника и 12 БПЛА. Украина также сумела уже ликвидировать 450 танков россии и 72 РЗСО. Также были повреждены три катера/корабля противника.

Ранее мы сообщали, что Чернигов находится на грани гуманитарной катастрофы.